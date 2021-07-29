Бывших менеджеров Промсвязьбанка отдали под суд за хищение 87 миллиардов рублей

Бывшие топ-менеджеры Промсвязьбанка пойдут под суд за хищение десятков миллиардов рублей у кредитной организации. Об этом сообщает Генпрокуратура России в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в 2017 году Центробанк выявил у Промсвязьбанка нарушения при кредитовании. Бывшие совладельцы организации Алексей и Дмитрий Ананьевы, опасаясь потерять над ней контроль, создали преступную группу для хищения денег. В нее вошли топ-менеджеры банка, а также знакомые Ананьевых — Сергей Зорин, гражданин Украины Игорь Пидлужный и другие лица.

С 12 по 15 декабря 2017 года они занимались оформлением фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, а под видом их оплаты — переводили деньги на счета кипрской компании, подконтрольной Ананьевым. При этом ценные бумаги в Промсвязьбанк так и не поступали.

Ущерб, причиненный организации, оценили в 87 миллиардов рублей.

Бывшим сотрудникам банка предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата, совершенная в составе организованной группы, с использованием служебного положения и в особо крупном размере»).

Братья Ананьевы и ряд других фигурантов дела скрылись от следствия. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.