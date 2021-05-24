Руководство Банка России заподозрили в биржевых махинациях

В рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» правоохранители заподозрили, что в преступлении может быть замешано руководство Банка России, а конкретно курирующий работу Московской биржи зампред регулятора Сергей Швецов. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Следствие установило, что из-за биржевых махинаций воронежский банк лишился облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 миллиарда рублей по ценам значительно ниже рыночных. АО «Финанс-Инвест», которое их продавало третьим лицам, вскоре объявило о банкротстве.

Таким образом «Воронеж» остался без своего самого ликвидного актива, а ответственности за это фактически никто не понес. При этом правоохранители полагают, что сам процесс был проведен с очевидными нарушениями и при непредвзятом подходе не мог остаться без внимания.

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По данным следствия, 14 марта 2018 года член правления Мосбиржи, председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин на сутки исключил «Финанс-Инвест» из списков участников торгов, что позволило провести сделку по продаже ОФЗ незаметно.

В Центробанке не могли пройти мимо такого случая, поскольку речь шла об ущербе Мосбирже и ее акционерам. Регулятор провел проверку и передал Швецову доклад о выявленном нарушении. Однако хода этому докладу зампред ЦБ по непонятной причине не дал. Обращения в правоохранительные органы за последние годы так и не последовало.

В Мосбирже объяснили, что «Финанс-Инвест» отключили от торгов в связи с регламентом НКЦ из-за информации о возможном участии компании в сомнительных операциях. В пресс-службе указали, что НКЦ продал находящееся на счетах компании обеспечение по рыночной цене. В том числе речь шла и об ОФЗ.

Однако позже биржа решила покрыть убытки, и сделала это за счет других клиентов «Финанс-Инвеста». Десятки физлиц обнаружили, что у них списали ценные бумаги на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Таким образом компания «погасила» долг перед клиринговым центром за слишком дешевую продажу ОФЗ. Вернуть акции клиентам не удалось до сих пор.

Таким образом эта ситуация может стать очередным эпизодом по делу о банкротстве «Воронежа», которая продолжается уже более двух лет. Единственным фигурантом дела является бывший президент банка Олег Кисляк, который в мае 2019 года уехал из России, а позже был задержан на Кипре под другим именем и с другим паспортом.