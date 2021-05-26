Бывший депутат Госдумы осужден за аферу на полтора миллиона евро

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека к трем годам лишения свободы за мошенничество на полтора миллиона евро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Процесс прошел в особом порядке, то есть без исследования доказательств и показаний свидетелей, но с обязательным условием в виде признания вины фигурантом дела. Осужденный будет отбывать срок в колонии общего режима.

По данным следствия, Волчек и предприниматель Зураб Плиев пообещали бывшему совладельцу признанного банкротом в 2016 году банка «Ренессанс» Андрею Розову помочь с решением вопроса по уголовному делу о хищении из кредитной организации 500 миллионов рублей, фигурантом которого он мог стать, уточняет ТАСС. За свои услуги парламентарий запросил полтора миллиона евро. Волчека и Плиева задержали в Петербурге 22 апреля 2020 года по подозрению в афере.

Плиева в настоящее время судят за это преступление. Он заключил сделку со следствием.