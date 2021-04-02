С православных олигархов потребовали миллиарды рублей

Банк «Траст» подал иск в Арбитражный суд Москвы к экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, которых называют православными олигархами. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел, внимание на него обратил «Интерфакс».

Также в иске упомянуты бывший глава Автовазбанка Олег Вдовин и бывший акционер и экс-председатель совета директоров Автовазбанка Николай Таран. Сумма исковых требований превышает 113 миллиардов рублей. При этом суть претензий «Траста» не раскрывается, а третьим лицом в иске выступает Центробанк и управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора», которая занимается санацией банков.

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Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы владели Промсвязьбанком с момента основания в 1995 году до 2017-го, когда Центробанк обнаружил в деятельности кредитной организации многочисленные нарушения, главное из которых заключалось в некорректной оценке стоимости активов.

Следственный комитет обвинил олигархов в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей. Их заподозрили в выводе за границу и отмывании в общей сложности 87,2 миллиарда рублей. Интерпол в свою очередь посчитал дело политически мотивированным и отказался их искать.

Помимо прочего Ананьевы известны тесными связями с Русской православной церковью. Бизнесмены регулярно жертвовали деньги на строительство храмов и монастырей. Из-за этого их часто называют православными олигархами.