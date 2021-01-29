Российского православного олигарха признали банкротом

Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, известного как православный олигарх, признали банкротом и открыли реализацию его имущества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы. Другие подробности заседания в материалах суда пока не сообщаются.

Летом 2020 года по заявлению зерновой компании «Настюша» суд ввел в отношении Ананьева начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Тогда его обязательства перед компанией оценивались в 2,9 миллиарда рублей.

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Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы владели Промсвязьбанком с момента основания в 1995 году до 2017-го, когда Центробанк обнаружил в деятельности кредитной организации многочисленные нарушения, главное из которых заключалось в некорректной оценке стоимости активов.

Позднее Следственный комитет России обвинил братьев в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей. Их заподозрили в выводе за границу и отмывании в общей сложности 87,2 миллиарда рублей. В Интерполе дело посчитали политическим и отказались их искать. В январе 2021-го Дмитрия Ананьева обвинили в краже нескольких принадлежащих государству земельных участков.

Ананьевы известны тесными связями с Русской православной церковью. Бизнесмены регулярно жертвовали деньги на строительство храмов и монастырей. Из-за этого их часто называют православными олигархами.