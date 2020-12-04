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Интерпол назвал дело православных олигархов политическим и отказался их искать

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Дмитрий Ананьев (слева), Алексей Ананьев (справа)
Дмитрий Ананьев (слева), Алексей Ананьев (справа)
Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»

Интерпол назвал дело бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, которых обвиняют в России в растрате и отмывании денег, политическим и отказался их искать. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что комиссия Интерпола рассмотрела 70-страничную жалобу адвокатов Ананьевых, после чего посчитала их уголовное дело политически мотивированным. Кроме того, генеральный секретариат Интерпола удалил все данные о православных олигархах из розыскной базы организации. Адвокаты отстаивали позицию, что преследование братьев нужно для отъема успешного частного банка в целях обслуживания оборонного сектора в условиях санкций.

Ранее окружной суд Лимасола на Кипре по иску банка «Траст» арестовал по всему миру активы бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен на сумму 267 миллионов евро. До этого Следственный комитет России обвинил бывших владельцев Промсвязьбанка в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей. Их заподозрили в выводе за границу и отмывании в общей сложности 87,2 миллиарда рублей.

Ананьевы известны тесными связями с Русской православной церковью. Бизнесмены регулярно жертвовали деньги на строительство храмов и монастырей. Из-за этого их часто называют православными олигархами.

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