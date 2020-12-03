Активы православных олигархов на миллионы евро арестовали

Окружной суд Лимасола на Кипре по иску банка «Траст» арестовал по всему миру активы бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен на сумму 267 миллионов евро. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По информации издания, судом также было удовлетворено заявление об аресте активов третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов олигархов Ананьевых. В «Трасте» газете сообщили, что требования к банкирам были связаны с реализацией финансовых схем, которые имели «признаки мошеннических действий», путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением.

При этом в банке не сообщили изданию, на какие именно активы наложен арест. Как заявил глава «Траста» Александр Соколов, это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков».

Ранее Следственный комитет России обвинил братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших владельцев Промсвязьбанка, в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей. Их заподозрили в выводе за границу и отмывании в общей сложности 87,2 миллиарда рублей.

Ананьевы известны тесными связями с Русской православной церковью. Бизнесмены регулярно жертвовали деньги на строительство храмов и монастырей. Из-за этого их часто называют православными олигархами.