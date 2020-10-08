Работников Пенсионного фонда арестовали за взятки от православного олигарха

Басманный суд Москвы арестовал шестерых высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР), которых задержали по подозрению в получении взяток от православного олигарха Алексея Ананьева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Они отправлены в СИЗО до 1 декабря 2020 года. Сотрудников ПФР подозревают в получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору. По данным следователей, Ананьев давал взятки в обмен на покровительство при заключении госконтрактов.

Ранее Следственный комитет обвинил братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших владельцев Промсвязьбанка, в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей. Их заподозрили в выводе за границу и отмывании в общей сложности 87,2 миллиарда рублей.

Ананьевы известны тесными связями с Русской православной церковью. Бизнесмены регулярно жертвовали деньги на строительство храмов и монастырей. Из-за этого их часто называют православными олигархами.