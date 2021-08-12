Бывшего вице-премьера Мордовии заподозрили в хищении миллионов рублей из бюджета

Обвиняемого в даче взятки Алексея Меркушкина заподозрили в обмане на 271 миллион рублей

Следователи возбудили дело о хищении бюджетных средств против арестованного за дачу взятки бывшего заместителя председателя правительства Мордовии Алексея Меркушкина. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Саранска.

По версии следствия, с ноября 2015-го по март 2019 года Меркушкин вместе с бенефициаром Межрегионального промышленно-строительного банка (ПАО КБ «МПСБ») Алексеем Гришиным, бывшим первым вице-премьером Мордовии Владимиром Мазовым и другими лицами продал в собственность республики комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной цене. Сделку чиновники выдали за реализацию инвестиционного проекта. По подсчетам следователей, Меркушкин обманул государство на 271 миллион рублей.

Против чиновника возбудили дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее Меркушкина обвинили в даче взятки в размере семи миллионов рублей управляющему отделением Национального банка по Мордовии за игнорирование нарушений, выявленных в ПАО КБ «МПСБ». Бывший вице-премьер республики останется под арестом до 28 сентября.