Суд вынес второй приговор генералу Варчуку

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ (сейчас Национальная гвардия) Вячеслава Варчука к девяти годам колонии путем частичного сложения наказания. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, генерал помог компании «ЦНТ "Парус"» получить контракт на разработку автоматизированных информационных систем, а в 2008-2016 годах умышленно не стал проверять обоснованность расчета максимальных цен государственных контрактов. Следователи полагали, что за свои услуги Варчук получил взятку в размере 140 миллионов рублей.

Суд счел обвинение в получении взятки и превышении полномочий недоказанными и признал генерала виновным лишь по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. За это преступление Варчуку назначили пять лет колонии. Это второй приговор генерала. Ранее в июле 2018 года он получил шесть лет колонии за взятку в 10 миллионов рублей. Путем сложения наказания подсудимого приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 20,5 миллиона рублей.

Генерал Варчук с 2002 года курировал в ведомстве финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата. Он получил звание генерал-лейтенанта в 2011 году, был награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет почетное звание «Заслуженный экономист России». Первый суд в 2018 году лишил его воинского знания, однако оставил госнаграды.

