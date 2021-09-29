Глава Крыма уволил министра здравоохранения республики

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра здравоохранения республики Александра Остапенко. Об этом в среду, 29 сентября, он написал на свой странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, временно исполняющим обязанности министра будет назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский. Его кандидатуру должен согласовать федеральный Минздрав.

Ранее Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта региона Евгения Исакова. Он отметил, что «ротация кадров — это естественный процесс».

О готовящихся отставках в правительстве Крыма стало известно 24 сентября. Помимо Исакова был уволен вице-премьер республики Евгений Кабанов.