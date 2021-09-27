Стало известно о возможных отставках в мэриях пяти городов Крыма

Из-за расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, который подозревается в хищении бюджетных средств, возникли вопросы к руководящим чиновникам пяти курортных городов полуострова — там могут пройти отставки. Об этом стало известно источнику РИА Новости.

«Отставки могут затронуть Евпаторию, Феодосию, Саки, Судак и Армянск», — заявил собеседник агентства.

Об аресте бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова на два месяца стало известно 24 сентября. Он был отправлен в отставку и задержан из-за подозрения в хищении из бюджета путем мошенничества 57 миллионов рублей. Также глава полуострова Сергей Аксенов принял отставки министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова.

Ранее стало известно о готовящихся отставках в правительстве Крыма. Кадровые перестановки в Совете министров полуострова могут произойти в ближайшее время.