Поклонская призвала дипломатично подходить к вопросу отношений с Украиной

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в интервью радио «Комсомольская правда» призвала подходить к вопросу отношений с Украиной дипломатично, а также признать, что украинская нация уже сформировалась.

По ее мнению, уже поздно говорить, что никаких украинцев нет, так как слишком много было сделано. «Я склонна к тому, чтобы, признавать, что сформировалась на сегодняшний день украинская нация. И это надо признавать», — сказала Поклонская. «И нужно поменьше вливать бензин в этот огонь украинства. Украинец, русский... Это же невозможно. Надо кому-то просто остановиться», — считает она.

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Также депутат призвала не «вносить раздор» между Москвой и Киевом. «На сегодняшний день очень много Украины в российском телевидении, на всех ток-шоу, на передачах — это неправильно. Потому что вносится раздор еще больше. Я за то, чтобы, наоборот, снимать напряжение», — заявила парламентарий. Поклонская высказалась за решение политических вопросов путем переговоров. «Нужно как-то дипломатично, что ли, к этому вопросу подходить», — добавила она, подчеркнув, что Россия «всегда протянет руку помощи».

В том же интервью Наталья Поклонская высказалась о возвращении на какую-либо должность в Крым. По ее словам, раньше она говорила, что если и вернется в Крым, то только прокурором. «Но мое желание — нет, я не хочу возвращаться в Крым. Там все уже как-то работает по-своему. И я в это "по-своему" не вписываюсь», — сказала депутат.