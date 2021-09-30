Поклонская пообещала сделать Россию еще лучше

Наталья Поклонская: буду стараться, чтобы Россия звучала везде и стала еще лучше

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в интервью радио «Комсомольская правда» пообещала постараться показать себя на новой должности с лучшей стороны и сделать все, чтобы Россия стала лучше.

Говоря о своих планах после завершения срока парламентских полномочий, она заявила, что ее ожидает «новый и волнующий этап в карьере», который она считает «большой честью». «Это мое желание, и это на самом деле очень интересно», — заверила она. При этом Поклонская не стала раскрывать, в какой должности продолжит работу.

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Она объяснила, что официально перестанет быть депутатом после первого заседания Госдумы нового созыва, которое, как ожидается, должно состояться 12 октября. Поклонская пообещала после этого сообщить, кем стала. «Буду стараться в новой должности показать себя с лучшей стороны и выполнить возложенные обязанности достойно, чтобы наша Россия звучала везде и стала еще лучше», — сказала Наталья Поклонская.

О том, что Поклонскую могут одобрить на должность посла России в одной из африканских стран, со ссылкой на два источника сообщило издание РБК. Предположительно, она будет работать в Республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса. Поклонская пояснила, что комментировать ее возможное назначение преждевременно.