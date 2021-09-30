Поклонская высказалась о возвращении в Крым

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская высказалась о возвращении на какую-либо должность в Крым. Она высказала свое мнение в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам Поклонской, раньше она говорила, что если и вернется в Крым, то только прокурором.

«Конечно же, если руководитель примет решение соответствующее, я его не обсуждаю, это решение. Но мое желание — нет, я не хочу возвращаться в Крым. Там все уже как-то работает по-своему. И я в это "по-своему" не вписываюсь», — сказала депутат.

В этом же интервью она объяснила, что официально перестанет быть депутатом после первого заседания Госдумы нового созыва, которое, как ожидается, должно состояться 12 октября. Поклонская пообещала постараться показать себя на новой должности с лучшей стороны и сделать все, чтобы Россия стала лучше.

Ранее сообщалось, что, предположительно, Поклонская займет должность посла России в Республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса. Сама Поклонская пояснила, что комментировать ее возможное назначение преждевременно.

