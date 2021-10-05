Опальный отец Сергий высказался о Поклонской

Бывший схимонах Сергий рассказал, что молится о Наталье Поклонской в СИЗО

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) дал интервью KP.RU, в котором заявил, что молится в СИЗО «Матросская Тишина» за заместителя председателя по международным делам Государственной Думы седьмого созыва Наталью Поклонскую.

Интервью проходило в письменной форме через адвоката Павла Бабикова, который принял вопросы журналиста, после чего передал ему письменные ответы Романова.

«О Наталье Поклонской молюсь и желаю ей и всем близким благоденствия и многие благие лета», — высказался опальный отец Сергий в ответ на вопрос, был ли он духовником Поклонской.

Опальный отец Сергий обвиняется по трем статьям УК РФ о самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

1 сентября стало известно о расследовании нового уголовного дела в отношении бывшего схимонаха. Следствие считает его организатором экстремистской группы. Дело завели из-за создания и распространения в интернете видеороликов с оскорбительными высказываниями в адрес евреев, мусульман и людей, имеющих другое верование.