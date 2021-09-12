Священник занял у прихожан миллионы рублей и скрылся

Полицейские задержали помощника пастора из Ставрополя, подозреваемого в бегстве с деньгами прихожан. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации СМИ, священник церкви «Христианская миссия» Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ), под различными предлогами занял у верующих более 58 миллионов рублей и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск.

Стражи порядка нашли подозреваемого в Москве. Священника арестовали, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

3 сентября в Оренбургской области суд приговорил священника к 13 годам лишения свободы. Настоятель приходов Асекеевского района области признан виновным по статьям 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и лица, не достигшего 14-летнего возраста»), 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя»). Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

1 сентября стало известно, что в отношении бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов) началось расследование нового уголовного дела об экстремизме. Следствие считает Романова организатором экстремистской группы, в состав которой входит его помощник Всеволод Могучев и неустановленные лица. Дело было заведено в связи с созданием и распространением в интернете роликов с оскорбительными высказываниями в адрес евреев, мусульман и людей, относящихся к другим верованиям. Опальный отец Сергий обвиняется также по трем статьям УК РФ о самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. В настоящее время процесс над ним проходит в Измайловском суде Москвы.