Российского священника приговорили к 13 годам за сексуальное насилие над детьми

Настоятеля приходов в Оренбургской области осудили на 13 лет за насилие над детьми

В Оренбургской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы священника за ряд преступлений в отношении детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Настоятель приходов Асекеевского района области признан виновным по статьям 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и лица, не достигшего 14-летнего возраста»), 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя»). Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Следствием и судом было установлено, что с января 2019 года по февраль 2020 года служитель церкви совершал сексуальное насилие над тремя детьми, параллельно спаивая одного из них. После выявления преступлений обвиняемого заключили под стражу.

Речь идет о иеромонахе Клименте (Кораблеве), в отношении которого было принято решение о запрете в священнослужении со 2 мая 2020 года на время ведения следствия.