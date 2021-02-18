Отлученный от церкви отец Сергий признался в даче многомиллионных взяток

Отлученный от церкви отец Сергий признался, что давал взятки на миллионы долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Опальный монах хотел избежать оформления реквизитов на основанные им Среднеуральский женский монастырь и монастырь Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. По словам Сергия, несколько миллионов долларов пришлось заплатить, чтобы «не нарушать благословения духовного отца, старца Кирилла».

«Чтобы не было реквизитов на монастырях, мне пришлось заплатить несколько миллионов долларов, чтобы не нарушать благословения моего духовного отца, старца Кирилла. Сегодня — ИНН, завтра — карточка, послезавтра — печать Антихриста», — пояснил экс-схимонах.

В Епархиальном совете заявили, что судя по астрономическим суммам, находящимся в распоряжении Сергия, отказ от регистрации монастыря не выглядит «таким уж однозначно чистым, духовным и героическим поступком».

Спецназ задержал бывшего схимонаха Сергия в ночь на 29 декабря 2020 года. Монастырь взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания экс-схимонаха Сергия стал размещенный в YouTube ролик, в котором он призывает своих сторонников «умереть за Россию».

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии.