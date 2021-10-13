Захарова ответила на угрозы Украины добраться до Поклонской в Кабо-Верде

Захарова ответила на угрозы Киева Поклонской: пусть сначала применят правосудие на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Украины, пригрозившей добраться до экс-депутата Натальи Поклонской в Кабо-Верде, куда та была назначена послом. Свой комментарий дипломат опубликовала в Telegram.

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«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке". Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — высказалась дипломат, реагируя на угрозы Киева.

13 октября президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде — государстве в Западной Африке, расположенном на островах Зеленого Мыса. Сама Поклонская заявила, что это долгожданное назначение, большая честь и ответственность перед всей страной. «Я очень хотела начать новую для себя деятельность, интересную. Дипломатическая работа совершенно другая, это другой океан работы», — отметила экс-депутат.

МИД Украины заявил, что Поклонская не спрячется от правосудия. Киев уже обратился к властям Кабо-Верде. Бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что украинским властям пора готовить документы на экстрадицию экс-депутата.

Поклонская была прокурором Крыма в 2014-2016 годах. На Украине ее обвиняют в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов и обычаев во время ведения войны, военных преступлениях.