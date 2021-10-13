Поклонская раскрыла дату своего отъезда в Кабо-Верде

Экс-депутат Поклонская приступит к работе в Кабо-Верде через неделю-две

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская приступит к работе в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Кабо-Верде через неделю-две. Она раскрыла дату своего отъезда в разговоре с «Интерфакс».

«Это долгожданное назначение. Я очень хотела начать новую для себя деятельность, интересную. Дипломатическая работа совершенно другая, это другой океан работы. Для меня это очень почетная миссия, назначение — большая честь и ответственность перед всей страной», — добавила Поклонская.

Экс-депутат пообещала выполнять свой долг достойно и оправдать оказанное ей доверие.

Указ о назначении Поклонской был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации сегодня. Документ подписал президент России Владимир Путин.

Кабо-Верде — государство, расположенное на островах Зеленого Мыса у берегов Западной Африки.