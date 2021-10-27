Наталья Поклонская: помню про тех, кто превратил некогда цветущую Украину в руину

Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская ответила на угрозы министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не оставлять ее в покое. Ее слова передает РИА Новости.

«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», — заявила она.

Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «никогда не забудут и не оставят в покое» Поклонскую. Там ее обвиняют в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов и обычаев во время войны, а также военных преступлениях.

13 октября президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде — государстве в Западной Африке, расположенном на островах Зеленого Мыса. МИД Украины заявил, что экс-прокурор не спрячется от правосудия.