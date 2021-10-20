Поклонская выложила фото в мундире дипломата

Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская впервые выложила свою фотографию в дипломатическом мундире. Дипломат опубликовала ее в своем Instagram.

На фото политик стоит на темном фоне, надев под мундир рубашку без галстука.

Ранее сообщалось, что у Поклонской есть месяц после президентского указа на то, чтобы прибыть в Кабо-Верде и начать работать. Сейчас она занимается подготовкой документов.

13 октября российский президент Владимир Путин назначил Поклонскую, бывшего депутата Госдумы, послом в африканской республике Кабо-Верде. Комментируя свою новую должность, она рассказала, что давно мечтала попробовать себя в дипломатии.