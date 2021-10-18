Стали известны сроки прибытия Поклонской в Кабо-Верде

Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская прибудет в африканскую республику в течение месяца. О сроках прибытия дипломата в страну сообщает РИА Новости.

Стало известно, что в настоящее время посол занята сбором и подготовкой к переезду. «В течение месяца с момента опубликования указа президента о моем назначении я должна прибыть в страну пребывания», — заявила Поклонская.

Посол пояснила, что приступит к выполнению своих обязанностей либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий верительных грамот министерству иностранных дел.

13 октября президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в африканской республике Кабо-Верде. Комментируя свою новую должность, Поклонская рассказала, что давно мечтала попробовать себя в дипломатической работе.