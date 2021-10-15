В Кабо-Верде оценили возможность Киева добиться экстрадиции Поклонской

Источник в МИД Кабо-Верде рассказал РИА Новости, что у Украины нет возможностей, чтобы добиться экстрадиции нового посла России в африканской республике Натальи Поклонской.

При этом источник подтвердил агентству, что Киев связывался с властями Кабо-Верде по поводу выдачи бывшего прокурора Республики Крым. Однако на вопрос о шансах Киева достичь желаемого представитель Кабо-Верде ответил, что их «конечно нет».

«Это шутка просто, не обращайте на это внимание», — прокомментировал источник слова о намерении Киева готовить документы на экстрадицию. Говоря о заявлениях официальных лиц Украины по поводу выдачи Поклонской, собеседник РИА Новости рассмеялся.

Ранее стало известно, что Киев обратился к властям Кабо-Верде по поводу Поклонской. Бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев доберется до Поклонской в Африке. По его мнению, Украине пора готовить документы на экстрадицию бывшего прокурора Крыма.

13 октября президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в африканской республике Кабо-Верде. Комментируя свою новую должность, Поклонская рассказала, что давно мечтала попробовать себя в дипломатической работе.