Кабо-Верде выдала США дипломата другой страны

Власти Кабо-Верде выдали США бизнесмена и спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба, передает Reuters со ссылкой на национальное радио Cabo Verde.

Отмечается, что в США Сааба обвиняют в отмывании 350 миллионов долларов через американскую финансовую систему в пользу правительства Венесуэлы. Дипломата задержали в июне 2020 года в аэропорту на острове Сал в ходе совместной операции Кабо-Верде и Интерпола. Он летел из Венесуэлы в Иран на частном самолете, севшем в Кабо-Верде для дозаправки.

В марте 2021 года Верховный суд Кабо-Верде удовлетворил запрос США, но решение оставалось за правительством государства. Адвокаты Сааба посчитали обвинения США «политически мотивированными», напоминая о его дипломатической неприкосновенности. Правительство Венесуэлы многократно требовало освободить Сааба. После его ареста власти страны сообщили, что Сааб летел в Иран с «гуманитарной миссией».

Ранее посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала призывы Киева экстрадировать ее из островного государства. Она считает подобные заявления «публичным пренебрежением» международным правом. Бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявлял, что Украине следует готовить документы на экстрадицию экс-прокурора Крыма.

13 октября президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в африканской республике Кабо-Верде. Поклонская призналась, что давно мечтала попробовать себя на дипломатическом поприще.