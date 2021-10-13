Поклонская рассказала о подготовке к работе в Кабо-Верде

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная послом в Кабо-Верде, заявила, что отнеслась к новой должности с большей радостью. В интервью для телеканала «Звезда» политик сообщила, что ей заочно нравится Кабо-Верде.

Поклонская заявила, что для новой работы она специально училась в дипломатической академии два года и 13 октября защитила диссертацию на степень магистра по теме «Российско-украинские отношения в контексте безопасности в Восточной Европе». Она также рассказала, что продолжает изучать два иностранных языка: итальянский и португальский.

«В португальском очень сложная фонетика, но чем сложнее — тем интереснее. А итальянский язык мне дается легко», — добавила Поклонская.

Экс-депутат Госдумы также рассказала о своем отношении к Кабо-Верде. Она призналась, что страна, где ей предстоит работать, понравилась ей заочно.

«Чтобы говорить об этой стране, туда нужно все-таки поехать и посмотреть на нее своими глазами. Но она мне уже заочно понравилась, поскольку я же все-таки выросла на море, а там — океан», — добавила она.

Ранее Поклонская прокомментировала назначение послом в Кабо-Верде. Она призналась, что давно мечтала попробовать себя на дипломатическом поприще. «Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы», — подчеркнула Поклонская.

Указ о назначении Поклонской опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 13 октября. Документ подписал президент России Владимир Путин.