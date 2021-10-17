Адвокат Поклонской оценил шансы на ее экстрадицию на Украину

Желание Киева экстрадировать нового посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую на Украину — лишь «влажные фантазии», которые ему лучше оставить при себе. Так шансы на экстрадицию дипломата оценил ее юрист и руководитель украинского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий в своем Facebook.

Он напомнил, что в соответствии с Венской конвенцией дипломаты обладают личной неприкосновенностью и не подлежат аресту и задержанию. «Станет ли Кабо-Верде жертвовать международным авторитетом, воплощая в жизнь фантазии [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы? Уверен, что в отличие от нашего, тамошний глава МИД репутацией своего государства дорожит и глупостей делать не станет», — отметил Могильницкий.

Адвокат назвал заявления украинских властей «опасной эпидемией недержания языка за зубами» и также удивился зацикленности Кулебы на Поклонской, в шутку предположив, что бывший депутат Госдумы «является чиновнику во снах и обидно дразнит».

Ранее стало известно, что Киев обратился к властям Кабо-Верде по поводу Поклонской. Бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев доберется до дипломата в Африке. По его мнению, Украине пора готовить документы на экстрадицию бывшего прокурора Крыма.

В МИД Кабо-Верде заявили, что у Украины нет шансов добиться экстрадиции экс-прокурора Крыма, и предложили расценивать заявления Киева как шутку. Сама Поклонская отметила, что заявление властей Украины говорят об их «дипломатическом невежестве».