На Украине заговорили о членстве в ЕС и НАТО под гарантии

Глава МИД Украины Кулеба: страну могут принять в Евросоюз и НАТО под гарантии о реформах

Украина может вступить в НАТО и Европейский союз (ЕС) без проведения реформ, под гарантии и обещания провести все необходимые изменения в области государственного управления, экономики, судебной системы. Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме «Re: Open Zakarpattia».

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По его словам, Киев приложил немало усилий для того, что страна приблизилась к стандартам ЕС и Североатлантического союза. «Не надо нести на себе всю грусть реформ. Если будет политическое решение в ЕС и НАТО — забираем [Украину], то и нам будет легче делать реформы», — пояснил Кулеба.

Кроме того, говорит глава МИД, Киев окончательно разорвал связь с «русским миром», и ни президент, ни Верховная Рада не желают возвращать Украину к России.

«Мы однозначно развиваемся как европейская, евроатлантическая страна. Хочется больше признания со стороны наших европейских и евроатлантических друзей этого факта, но мы делаем свое дело и идем своим путем и для меня это принципиально», — подчеркнул дипломат.

2 ноября президенты Украины и Словакии Владимир Зеленский и Зузана Чапутова заключили совместную Декларацию о признании европейской перспективы Украины. Украинский лидер отметил, что документ сыграет важную роль в трансформации страны и укрепит ее устремления в ЕС.