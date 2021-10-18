Зеленский заявил о бессмысленности спрашивать ЕС о вступлении Украины в союз

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спрашивать руководство ЕС о вступлении страны в союз бессмысленно, поскольку Киев уже знает ответ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ», — сказал Зеленский в эфире телеканала ICTV. Он добавил, что если бы все зависело только от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен или главы Евросовета Шарля Мишеля, то «Украина была бы в ЕС еще вчера».

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При этом Зеленский отметил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за вступление Украины в Евросоюз. По его словам, четыре страны уже подписали декларации, еще три он подпишет в скором времени. «То есть уже семь, а всего 27», — заключил Зеленский.

В начале октября Верховная Рада Украины призвала Европарламент признать перспективу членства страны в ЕС. В тексте заявления депутаты не только просят признать перспективы вступления Украины в Евросоюз, но и усилить санкции против России за раздачу паспортов и организацию голосования на Донбассе.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Согласно результатам социологического исследования, проведенного центром «Социс», в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в ЕС «за» проголосовали бы 61,4 процента украинцев, «против» — 26,4 процента.