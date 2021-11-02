Еще одна страна признала европейскую перспективу Украины

Президенты Украины и Словакии Зеленский и Чапутова подписали Декларацию о европерспективе

Президенты Украины и Словакии Владимир Зеленский и Зузана Чапутова заключили совместную Декларацию о признании европейской перспективы Украины на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго. Об этом украинский лидер сообщил в своем Twitter.

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По его словам, декларация сыграет важную роль в трансформации страны и укрепит ее устремления в ЕС. «Сегодняшнее подписание является очень важным примером для других государств — членов ЕС в подлинной поддержке европейской перспективы Украины», — добавил Зеленский.

Политик подчеркнул, что Словакия стала еще одной, пятой страной, которая признала европейскую перспективу Украины. Он также рассказал, что в ходе встречи главы государств обсудили реформы на Украине, ситуацию в Донбассе и энергетический кризис в Европе.

В октябре Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС заявил, что украинским властям и обществу не хватает понимания того, когда страна выйдет на финишную прямую в процессе европейской интеграции. Тогда же украинский лидер призвал руководство ЕС и государства-члены союза предоставить Украине европейскую перспективу. Он отметил, что его страна является неотъемлемой частью европейского пространства и разделяет общие с ЕС ценности.

Декларацию о признании европейской перспективы Украины также подписали Польша, Латвия, Литва и Эстония.