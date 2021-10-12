Зеленский призвал ЕС дать Украине сигнал по срокам евроинтеграции

Зеленский: Киеву не хватает понимания, когда интеграция Украины в ЕС завершится успехом

Украинским властям и обществу не хватает понимания того, когда страна выйдет на финишную прямую в процессе европейской интеграции. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС.

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По его словам, Киев проводит все необходимые для этого реформы и делает все возможное для успешного завершения процесса евроинтеграции, поэтому хотел бы, чтобы Европейский союз дал ему соответствующий сигнал по срокам.

Также украинский лидер призвал руководство ЕС и государства-члены союза предоставить Украине европейскую перспективу. Он отметил, что его страна является неотъемлемой частью европейского пространства и разделяет общие с ЕС ценности.

«Очень ожидаем от руководства Европейского союза и государств-членов смелости и дальновидности в видении Украины как неотъемлемой составляющей европейского пространства», — сказал Зеленский и пообещал, что власти страны будут настойчиво добиваться этого.

В 23-м саммите Украина — ЕС участвуют президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Стороны уже подписали соглашение об общем авиапространстве. В ходе мероприятия участники также решили в совместном заявлении назвать Россию стороной конфликта в Донбассе. Кроме того, Украина и ЕС договорились запустить стратегический диалог по энергетической безопасности Европы.