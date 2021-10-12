Зеленский призвал наложить санкции на организаторов выборов в Крыму и Донбассе

Зеленский о выборах в Донбассе и Крыму: нужда усилить санкционное давление назрела давно

Европейскому союзу (ЕС) нужно наложить санкции на лиц, причастных к организации и проведению выборов в Государственную Думу России на территории Донбасса и Крыма. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам политика, подходящим наказанием для российских граждан, которые занимались подготовкой к голосованию на «оккупированных землях», должно стать внесение в европейские санкционные списки. Они подразумевают запрет на въезд в Еврозону, заморозку активов и усиление других ограничений.

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«Необходимость в укреплении санкционного давления назрела давно», — сказал Зеленский и подчеркнул, что Киев не собирается закрывать глаза на нарушение прав своих граждан.

Ранее украинский лидер сообщил, что в последнем совместном заявлении Украины и ЕС насчет ситуации в Донбассе Россия была названа непосредственным участником конфликта в регионе. «Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ», — заверил глава государства.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили три дня — 17, 18 и 19 сентября. Председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров сообщал, что в них приняли участие как минимум 200 тысяч жителей Донбасса. Большинство таких граждан голосовали в электронной форме.