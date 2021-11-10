США пообещали Украине поставить летальное вооружение

Белый дом будет работать с Конгрессом США с целью гарантировать продолжение оказания военной помощи Украине. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

Соответствующее обещание американский политик сделал во время встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Блинкен отметил, что США поставят Украине системы, в которых нуждается страна, в том числе летальное оборонительное вооружение.

Ранее Блинкен обвинил Россию во всех провокациях в Донбассе, в том числе передвижении войск у украинской границы. Он выразил обеспокоенность тем, что Москва может «повторить ошибку 2014 года», когда Россия якобы накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную территорию Украины.