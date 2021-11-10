США обвинили Россию во всех провокациях в Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию во всех провокациях в Донбассе, в том числе передвижении войск у украинской границы. Об этом он заявил во время переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает РИА Новости.

Блинкен выразил обеспокоенность тем, что Москва может «повторить ошибку 2014 года», когда Россия якобы накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную территорию Украины. Он также похвалил Киев за «сдержанность» в этой ситуации. Помимо этого, глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон поддерживает деэскалацию конфликта на востоке Украины, и выразил обеспокоенность «необычной военной активностью» России у украинских границ.

Ранее Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют России «четкий сигнал», который напомнит России, что у Украины есть союзники, которые в случае «расширения агрессии» со стороны Москвы заставят российские власти заплатить высокую цену. Глава украинского МИД отметил, что Россия «продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине». Он также заверил, что в этих условиях Украине чрезвычайно важно дать сигнал, что Киев и Вашингтон «едины в противодействии агрессивным действиям России».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.