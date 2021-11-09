США помогут Украине в укреплении обороноспособности

В Пентагоне состоялась встреча между заместителем помощника Министра обороны США по России, Украине и Евразии Лорой Купер и представителем Киева, заместителем Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолием Петренко, на которой они обсудили тему укрепления украинской обороноспособности, сообщает Минобороны Украины.

«Главное внимание было сосредоточено на выработке совместных решений по укреплению обороноспособности нашего государства путем создания современных оперативных возможностей Вооруженных сил Украины при поддержке безопасности США», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что данный комплекс мероприятий осуществляется на основе стратегического партнерства Украины и США и в соответствии с политическими договоренностями, достигнутыми президентом страны Владимиром Зеленским во время его визита в США.

Ранее депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский заявил, что США не будут открыто вмешиваться в ситуацию в случае военного конфликта между Россией и Украиной. Он рассказал о нежелании Соединенных Штатов открыто участвовать в возможном российско-украинском противостоянии и подчеркнул, что подобный сценарий не является популярным в американской внешней политике.