На Украине испугались потери ряда территорий из-за решения России

Политолог Головачев: Украина может лишиться территорий, когда Москва признает ДНР и ЛНР

Политолог Андрей Головачев заявил, что Украина может лишиться ряда территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующий материал опубликован в издании Главред.

Специалист считает, что после этого шага России ранее непризнанные республики предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По мнению Головачева, в ближайшие 10-15 лет Украину ждет пребывание в состоянии «перманентной войны» с Россией, экономическая деградация, уменьшение населения и превращение в серую зону. Если Киев продолжит проводить непрогнозируемую внешнюю и внутреннюю политику, то США могут отказаться «сдерживать» Москву, уверен политолог.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев настаивает на создании новой подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по Донбассу. По его словам, подгруппа будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. «Если российская сторона признает минские договоренности, то должна согласиться с тем, чтобы на уровне Трехсторонней контактной группы реализовать пункты "Минска"», — отметил он.