Украина обвинила Россию в остановке «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в «нормандском формате» как на уровне министров, так и на уровне глав государств. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале офиса президента.

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По его словам, эти переговоры остаются безальтернативной площадкой для прекращения конфликта в Донбассе. «Российская сторона остается единственной ответственной за задержку [переговоров] в "нормандском формате". <...> Мы считаем, что суть переговоров - получение результатов. Если же российская сторона настаивает, что итог должен быть известен до начала переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс», — отметил он.

Никифоров призвал российскую сторону к сотрудничеству. «Донбасс ждет мира, и Россия должна сделать свой вклад в его достижение», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг планы по проведению встречи по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате». О том, что такая встреча может состояться 11 ноября, сообщали в Германии и Франции, но Лавров отметил, что это невозможно из-за его графика. Кроме того, страны так и не отреагировали на предложения Москвы по итоговому документу встречи, из-за чего встреча также откладывается.