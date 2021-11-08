Лавров назвал условия урегулирования конфликта на Украине

Сергей Лавров заявил, что урегулирование на Украине ускорится, если США повлияют на Киев

Урегулирование конфликта на Украине могло бы ускориться, если бы Вашингтон заставил Киев уважать позицию США и СБ ООН по соблюдению «Минска-2». Такое условие назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат также рассказал, что никаких новых дат по проведению встречи в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе не обсуждается. «Нам показушные выступления не нужны... У нас 11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем», — отметил Лавров.

Ранее дипломат огласил позицию директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса по Донбассу. По словам главы МИД, Бернс подтвердил важность выполнения минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса.