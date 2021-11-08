Лавров связал учения НАТО в Черном море с желанием спровоцировать Россию

Учения НАТО, которые проводятся прямо у границ России в Черном море, связаны с желанием Вашингтона спровоцировать Москву и проводить политику ее сдерживания. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, цитату приводит РИА Новости.

Дипломат напомнил, что такие провокации со стороны Североатлантического альянса противоречат акту Россия — НАТО, подписанному в 1997 году по окончании Холодной войны. По словам Лаврова, альянс взял на себя обязательства «не заниматься перемещением своей военной инфраструктуры на восток», однако уже сейчас задумывается о создании военно-морских баз в Румынии и Болгарии.

«Это прямое нарушение документа, который был подписан, и который все превозносили как образец для мирного сосуществования и налаживания партнерства между Россией и НАТО», — подчеркнул глава МИД.

Соединенные Штаты начали военно-морские операции в Средиземном и Черном морях 30 октября. Согласно заявлению Военно-морских сил страны, за проведение операций будут отвечать штабы Шестого флота ВМС США, а также военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО. Они будут располагаться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney. Отмечается, что Mount Whitney и размещенные на нем штабы будут работать вместе с партнерами и союзниками НАТО для обеспечения безопасности и стабильности в регионе