Политолог раскрыл главные угрозы учений США и НАТО

Политолог Солонников: учения НАТО и США в Черном море направлены против России

Учения НАТО и США в Черном море направлены против России и являются репетицией более решительных действий союзников. Политолог Дмитрий Солонников в эфире РЕН ТВ раскрыл главные угрозы учений альянса.

По словам эксперта, Россия — единственный противник союзников в регионе. «А где противодействовать России? Возможно, речь идет о Сирии. (...) Возможно, речь идет о Ближнем Востоке, возможно, о территории Черноморского региона», — отметил он.

Солонников обратил внимание, что НАТО, как крупный военный альянс, не может существовать без регулярный учений, призванных наладить координацию действий между членами. «Иначе ее существование будет только на бумаге», — заключил он.

Ранее ВМС США подтвердили, что начали военно-морские операции в Средиземном и Черном морях. Ответственными за проведение операций назначили штабы Шестого флота ВМС США, а также военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО.