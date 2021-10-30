Американский эсминец зашел в Черное море

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) зашел в Черное море. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной, входящий в Минобороны России.

По данным центра, миноносец вооружен крылатыми ракетами. «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ВМС США подтвердили, что начали военно-морские операции в Средиземном и Черном морях. Ответственными за проведение операций назначили штабы Шестого флота ВМС США, а также военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО.

О том, что американский эсминец направился в Черное море, 29 октября сообщил шестой флот ВМС США. Целью операции стало взаимодействия с союзниками США и партнерами по НАТО в регионе.