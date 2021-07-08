Британский эсминец Defender покинул Черное море

Британский эсминец Defender, из-за действий которого ранее произошел международный инцидент, покинул воды Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.

6 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб высказался об инциденте с Defender, который пересек границы России в Черном море, заявив, что Соединенное Королевство продолжит пользоваться «украинскими водами».

В тот же день замглавы МИД Сергей Рябков заявил о необходимости прямо и предметно объяснять провокаторам возможные последствия их действий. Он призвал Великобританию не соваться с провокациями в Черное море, чтобы не «получить по носу».

Обстановка в черноморском регионе обострилась из-за ситуации с британским военным судном Defender. 23 июня эсминец пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно данным российских военных, Defender предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

Инцидент с эсминцем назвали вызовом России со стороны НАТО и частью стратегии альянса.