Британия заявила о планах «продолжить пользоваться украинскими водами»

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб высказался об инциденте с британским эсминцем Defender, который пересек границы России в Черном море, заявив, что Соединенное Королевство продолжит пользоваться «украинскими водами». Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя сложившуюся ситуацию, он заверил, что британский эсминец держал путь по наиболее короткому прямому международно признанному маршруту. «У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом», — добавил он.

Обстановка в черноморском регионе обострилась из-за ситуации с военным судном Великобритании Defender. 23 июня эсминец пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно данным российских военных, Defender предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды. Инцидент назвали вызовом России со стороны НАТО и частью стратегии альянса.