В Дании испугались российской агрессии

Европа плохо подготовлена к возможному полномасштабному военному конфликту, что продемонстрировали недавние совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датскую газету Jyllands-Posten.

Как заявляет автор статьи Пер Нюхольм, при военной агрессии со стороны России Дания и Польша окажутся в зоне риска. Потенциальным интересом России может служить Сувалкский коридор, проходящий по границе между Польшей и Литвой, который может соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. По расчетам, если на Польшу нападут, Дания не сможет продержаться более пяти дней.

Москва специализируется на пехотных и танковых войсках, что, как считает Нюхольм, дает ей преимущество на открытой местности Сувалкского коридора. Кроме того, российские ракеты способны долететь до Копенгагена за полчаса, а до датского острова Борнхольма — за 10 минут. Автора статьи пугает то, что потенциальная угроза со стороны России не вызывает серьезного беспокойства у других стран НАТО.

Белорусско-российские стратегические маневры «Запад-2021» проходили с 10 по 16 сентября. Задачей учений стала проверка готовности двух стран к совместным действиям для защиты безопасности и территориальной целостности Союзного государства.