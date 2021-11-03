В МИД назвали заявления США о войсках России у границ Украины фейковой кампанией

Заявления американских СМИ о войсках России у границ Украины — это информационный залп по истине, который не имеет отношения к реальности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат назвала данные изданий США о российских танках, которые якобы стягиваются к украинским границам, фейковой кампанией. «Американские журналисты с радостью опубликовали фейк, снабдив его снимками и видеоматериалами, ставящими под сомнение наличие у них критического мышления», — заключила она.

Захарова обратила внимание на то, что все источники указанной информации не уполномочены говорить публично. По ее словам, причина этому — последующая необходимость публично объясняться. Представитель МИД подчеркнула, что объяснением в этой ситуации может быть только одно — «сказать, что это все неправда».

«Исходя из той динамики, которую я наблюдаю в средствах массовой информации США, я не удивлюсь, если в ближайшее время там будут опубликованы снимки какой-то танковой колонны из Т-34, ну, естественно, у морских границ Белоруссии», — сыронизировала дипломат.

Ранее газеты Politico и The Washington Post указали на рост военного присутствия России у границ Украины и переброс танков на приграничные территории. По информации американских СМИ, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021». Впоследствии Минобороны Украины опровергло эту информацию.

