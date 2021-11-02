Кремль отреагировал на сообщения о российских танках у границы с Украиной

Сообщения о том, что Россия якобы перебросила свои танки к границе с Украиной, не соответствуют действительности и являются вбросом. Так на публикацию, появившуюся в американском издании Politico, отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского президента, подобные публикации даже не стоит комментировать, поскольку они отличаются крайне низким качеством и содержат ошибки. «Там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией. Само качество наилучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — заявил Песков.