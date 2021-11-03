Британские морпехи заставили американских сдаться в учебном бою

Королевская Морская пехота Великобритании одолела американских морских пехотинцев в ходе учебного боя: американцам пришлось сдаться на середине одного из тренировочных столкновений. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает Business Insider.

Речь идет об учениях «Зеленый кинжал», проходивших в американской пустыне Мохаве. В течение пяти дней военные двух стран отрабатывали тактику, сталкиваясь в учебном бою. Благодаря более качественным механизмам командной работы британцы сумели одержать убедительную победу.

Об этом королевские морпехи упомянули в своем официальном Twitter-аккаунте. По информации издания, в одном из испытаний они, изначально контролируя 20 процентов территории, добились контроля над 65 процентами. Сообщается также, что им удалось зайти в тыл американским коллегам, предотвращая контратаки.

Ранее газеты Politico и The Washington Post указали на рост военного присутствия России у границ Украины и переброс танков на приграничные территории. По информации американских СМИ, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021». Впоследствии Минобороны Украины опровергло эту информацию.

