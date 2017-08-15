Американские морпехи под Земфиру отрепетировали третью мировую войну с Россией

Видео: ren.tv

Американские морпехи провели учения, по сценарию которых США участвуют в третьей мировой войне с Россией. Подробно об этом пишет The Daily Beast.

Как отмечает издание, «боевые действия» велись на полигоне Кэмп Лежен в Северной Каролине, где были возведены несколько глинобитных домов с соломенными крышами, а также расставлены пальмы и фигурки ослов. Поселение имитировало неназванную «раздираемую войной» деревушку в Восточной Европе на границе с Россией. Для более полного погружения в обстановку на площадку привели русскоговорящую массовку и распылили запахи пороха и навоза. Кроме того, на домах разместили вывески на русском языке.

На записи с учений видно, как морпехи прочесывают район населенного пункта, а из массовки доносятся крики «Спасите!», «Помогите нам!», «Убили кого-то». На видео слышны звуки стрельбы и взрывы, а в конце ролика — песня Земфиры «Искала».

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В конце марта появилась информация о том, что немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH, сотрудничающее с НАТО и американскими вооруженными силами, начало поиск актеров на роль русских для учений в Баварии. В Пентагоне, комментируя эти данные, заявили, что учения не являются подготовкой к каким-либо действиям.

Капитан сухопутных сил США Крис Брэдли пояснил, что военных стараются готовить «наиболее близкими к реальности способами». «Эти сценарии нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире», — добавил он.