В США признали действия России у границ Украины неагрессивными

Reuters: Марк Милли не видит агрессии в действиях России на границах с Украиной

США действительно наблюдают значительные передвижения российских сил у границ с Украиной, но не считают такие действия агрессивными. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли во время своего выступления на форуме безопасности в Колорадо, цитату приводит Reuters.

«Мы уже видели подобное... Что это значит? Пока мы не знаем, слишком рано говорить наверняка», — подчеркнул генерал.

30 октября газета The Washington Post заявила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». Пентагон заявил, что США следят за ситуацией на границе Украины и России.

Сначала украинская сторона отметила, что не видела никаких подозрительных передвижений. Однако вскоре ряд украинских политиков выступили с одиозными замечаниями, где призывали готовиться к эскалации конфликта в Донбассе и обещали устроить «страшную мясорубку».